Esposito Inter nessun addio! Nerazzurri a lavoro per il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio

L’attaccante dell’Inter, attualmente in discussione, resta nel mirino della società che lavora al rinnovo del contratto. I nerazzurri stanno negoziando un adeguamento dell’ingaggio per proseguire insieme anche nella prossima stagione. La volontà è di evitare un addio e mantenere il giocatore nel progetto tecnico del club, con l’obiettivo di trovare un accordo in tempi rapidi.

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