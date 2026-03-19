Esondazione Crati Bonelli a Sibari incontra i sindaci del territorio

Il deputato di Europa Verde ha visitato Sibari, incontrando i sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione del Crati. L’appuntamento si è svolto in piazza Iseliceo, dove si sono confrontati sulle conseguenze dell’esondazione e sulle misure da adottare. L’incontro ha coinvolto rappresentanti locali e ha rappresentato un momento di confronto diretto sui danni causati dall’alluvione nella zona.

Un confronto diretto con i territori colpiti dall’alluvione del Crati. Il deputato di Europa Verde Angelo Bonelli ha fatto tappa a Sibari, in piazza Iseliceo, per incontrare i sindaci dell’area interessata dall’emergenza. Il confronto con i sindaci All’incontro hanno partecipato il sindaco di Cassano all’Ionio Gianpaolo Iacobini, quello di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, il primo cittadino di Tarsia Roberto Ameruso e quello di Santa Sofia d’Epiro Daniele Sisca. Raccolte le istanze dei territori Nel corso della visita, Bonelli ha ascoltato le richieste e le criticità segnalate dagli amministratori locali, impegnati a fronteggiare le conseguenze dell’alluvione che ha colpito il bacino del Crati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esondazione Crati, Bonelli a Sibari incontra i sindaci del territorio Articoli correlati Occhiuto visita le aree dei Laghi di Sibari colpite dall’esondazione del CratiIl presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha effettuato un sopralluogo urgente nelle aree dei Laghi di Sibari e di contrada... Esondazione del Crati, Cassano chiede lo stato di emergenzaCrati in Ebollizione: Cassano All’Ionio Affonda, Urgente Stato di Emergenza La furia del fiume Crati ha travolto Cassano all’Ionio, in Calabria,... Tutto quello che riguarda Esondazione Crati Argomenti discussi: Laghi di Sibari, dopo l'esondazione del Crati è l'ora dei riconoscimenti. Esondazione Crati, Bonelli a Sibari incontra i sindaci del territorioUn confronto diretto con i territori colpiti dall’alluvione del Crati. Il deputato di Europa Verde Angelo Bonelli ha fatto tappa a Sibari, in piazza Iseliceo, per incontrare i sindaci dell’area ... gazzettadelsud.it Maltempo ed esondazioni, Fille Cgil: Il Trionto dopo il Crati, non è più tollerabileLa Fillea Cgil Calabria e la Fillea Cgil della provincia di Cosenza-Pollino esprimono profonda indignazione per i drammatici eventi che stanno colpendo lo Jonio cosentino. L’esondazione del fiume Tri ... cn24tv.it