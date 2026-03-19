Esondazione Crati Bonelli a Sibari incontra i sindaci del territorio Poi parla del Ponte | Tante violazioni

Il deputato di Europa Verde Angelo Bonelli si è recato a Sibari, in piazza Iseliceo, per incontrare i sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione del Crati. La visita si è concentrata sulla discussione delle problematiche legate all’esondazione e alle violazioni legate al Ponte. Bonelli ha ascoltato le testimonianze dei rappresentanti locali e ha affrontato le questioni più urgenti del territorio.

Un confronto diretto con i territori colpiti dall’alluvione del Crati. Il deputato di Europa Verde Angelo Bonelli ha fatto tappa a Sibari, in piazza Iseliceo, per incontrare i sindaci dell’area interessata dall’emergenza. Il confronto con i sindaci All’incontro hanno partecipato il sindaco di Cassano all’Ionio Gianpaolo Iacobini, quello di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, il primo cittadino di Tarsia Roberto Ameruso e quello di Santa Sofia d’Epiro Daniele Sisca. Raccolte le istanze dei territori Nel corso della visita, Bonelli ha ascoltato le richieste e le criticità segnalate dagli amministratori locali, impegnati a fronteggiare le conseguenze dell’alluvione che ha colpito il bacino del Crati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esondazione Crati, Bonelli a Sibari incontra i sindaci del territorio. Poi parla del Ponte: “Tante violazioni” Articoli correlati Leggi anche: Esondazione Crati, Bonelli a Sibari incontra i sindaci del territorio Occhiuto visita le aree dei Laghi di Sibari colpite dall’esondazione del CratiIl presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha effettuato un sopralluogo urgente nelle aree dei Laghi di Sibari e di contrada... Tutti gli aggiornamenti su Esondazione Crati Argomenti discussi: Laghi di Sibari, dopo l'esondazione del Crati è l'ora dei riconoscimenti. Esondazione Crati, Bonelli a Sibari incontra i sindaci del territorio. Poi parla del Ponte: Tante violazioniAll’incontro hanno partecipato il sindaco di Cassano all’Ionio Gianpaolo Iacobini, quello di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, il primo cittadino di Tarsia Roberto Ameruso e quello di Santa Sofia d’Epi ... gazzettadelsud.it Esondazione Crati, Bonelli a Sibari incontra i sindaci del territorioIl deputato di Europa Verde raccoglie le istanze dei Comuni colpiti ... msn.com