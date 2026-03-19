Escort uccise fra Prato e Montecatini in aula il racconto dell’imputato

In un processo che riguarda l’omicidio di due escort avvenuto tra Prato e Montecatini Terme, questa mattina in aula è stato ascoltato l’imputato, che ha fornito il suo racconto dei fatti. La vicenda si sta svolgendo in un contesto di grande attenzione pubblica, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini e nelle udienze successive.

FIRENZE – Il processo per le due escort uccise tra Prato e Montecatini Terme entra nella fase più delicata. In aula, davanti alla Corte d’Assise, l’imputato Vasile Frumuzache ha ricostruito i fatti, offrendo la propria versione su uno dei casi più gravi degli ultimi anni sul territorio. La guardia giurata, 33 anni, è accusata di due femminicidi avvenuti a distanza di mesi. Il primo risale all’agosto 2024, quando Ana Maria Andrei, 27 anni, viene uccisa a Montecatini Terme. Il secondo episodio riguarda Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa nel maggio 2025 a Prato. Due vicende inizialmente separate, ma che le indagini hanno poi collegato. Durante un interrogatorio durato quasi cinque ore, l’imputato ha risposto alle domande della difesa, delle parti civili e del pubblico ministero Luca Tescaroli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Escort uccise fra Prato e Montecatini, in aula il racconto dell’imputato Articoli correlati Escort uccise a Prato e Pistoia: processo nell’aula bunker per il presunto assassinoL’imputato è arrivato poco prima delle 10 nell’aula bunker di Santa Verdiana a Firenze per essere interrogato di fronte alla Corte d’Assise. Leggi anche: Matrimonio riparatore per evitare la condanna, la proposta in aula dell'imputato alla vittima dopo la violenza sessuale