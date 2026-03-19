equinozio di primavera 2026 data e significato

Venerdì 20 marzo 2026 alle 15.46 si verifica l’equinozio di primavera, quando il Sole attraversa l’equatore celeste. In questa data, la durata del giorno e della notte si eguagliano, segnando l’inizio della stagione. L’evento avviene a livello globale e rappresenta il momento in cui la luce solare inizia a aumentare nelle ore diurne.

Venerdì 20 marzo 2026 cade l’equinozio di primavera. L’appuntamento è fissato alle ore 15.46, esatto momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste dando ufficialmente inizio alla bella stagione. Equinozio di primavera, data e significato. L’equinozio di primavera segna la fine dell’inverno e distribuisce la luce solare in modo uniforme tra i due emisferi. Si tratta di un fenomeno che si verifica solo due volte l’anno e che determina il cambio di stagione: all’inizio della primavera e all’inizio dell’autunno. Il termine “equinozio” deriva dal latino aequinoctium e significa “notte uguale”, per indicare proprio il giorno in cui la durata della notte è uguale a quella del giorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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