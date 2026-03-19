Epidemia di meningite in Inghilterra 27 casi e due morti

Un focolaio di meningite si sta diffondendo nell’area del Kent nel sud-est dell’Inghilterra, con un totale di 27 casi registrati e due decessi. Le autorità sanitarie hanno segnalato l’aumento dei contagi nelle ultime settimane e stanno monitorando attentamente la situazione per contenere l’epidemia. La diffusione del virus ha provocato preoccupazioni tra la popolazione locale e le strutture sanitarie.

Non si arresta il focolaio di meningite che sta interessando l’area del Kent nel sud-est dell’ Inghilterra. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) ha dichiarato in un comunicato che 15 casi sono stati confermati in laboratorio mentre 12 sono “sotto indagine” portando il totale a 27. Al momento le vittime sono due. “Quello che abbiamo visto è una rapida diffusione di una portata mai vista prima, ed è per questo che abbiamo reagito molto velocemente”, ha affermato alla Bbc il ministro della Salute, Wes Streeting, specificando però che il rischio di una diffusione in tutto il Paese è “estremamente basso”. Dove si trova il focolaio di meningite in Inghilterra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Epidemia di meningite in Inghilterra, 27 casi e due morti Articoli correlati Leggi anche: Meningite, epidemia fra studenti in Uk: 2 morti e 15 casi confermati Regno Unito, epidemia di meningite nel Kent: 15 casi e due vittimeÈ salito a 15 il numero di casi di meningite diagnosticati nel Kent, in Inghilterra. Una selezione di notizie su Epidemia di meningite in Inghilterra 27... Temi più discussi: Epidemia di meningite in Inghilterra, crescono ancora i casi registrati; Regno Unito, allarme nazionale per epidemia di meningite: 2 ragazzi morti e 11 in gravi condizioni; Epidemia di meningite nel sudest dell’Inghilterra, Starmer lancia un appello; Epidemia di meningite in Inghilterra, i casi salgono e Starmer lancia un appello. Epidemia di meningite in Inghilterra, crescono ancora i casi registratiNon si ferma l'epidemia di meningite acuta senza precedenti che ha colpito il sud dell'Inghilterra: il numero dei casi registrati è infatti salito da 15 a 20, come ha dichiarato l'Agenzia per la sic ... ansa.it Focolaio di meningite 'senza precedenti' in Gb, 27 casi. Ecdc, basso rischio per l'UeLONDRA - E' salito da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio senza precedenti diffusosi fra i giovani di alcun ... ansa.it Sky tg24. . Continua a preoccupare l'epidemia di meningite acuta che ha colpito il sud dell’Inghilterra. È salito a 27 il numero dei casi registrati nell’ultima settimana: lo rende noto in un aggiornamento la UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorv - facebook.com facebook È corsa contro il tempo per fermare l'epidemia di #meningite nel sud dell'Inghilterra, sta causando morti e diversi ricoveri in ospedale soprattutto tra gli studenti nella contea del Kent. Il punto a @siamonoitv2000 alle 15.15 su #TV2000 con l'infettivologo @Cam x.com