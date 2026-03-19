Epidemia di meningite in Inghilterra 27 casi e due morti

Da lapresse.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un focolaio di meningite si sta diffondendo nell’area del Kent nel sud-est dell’Inghilterra, con un totale di 27 casi registrati e due decessi. Le autorità sanitarie hanno segnalato l’aumento dei contagi nelle ultime settimane e stanno monitorando attentamente la situazione per contenere l’epidemia. La diffusione del virus ha provocato preoccupazioni tra la popolazione locale e le strutture sanitarie.

Non si arresta il focolaio di meningite che sta interessando l’area del Kent nel sud-est dell’ Inghilterra. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) ha dichiarato in un comunicato che 15 casi sono stati confermati in laboratorio mentre 12 sono “sotto indagine” portando il totale a 27. Al momento le vittime sono due. “Quello che abbiamo visto è una rapida diffusione di una portata mai vista prima, ed è per questo che abbiamo reagito molto velocemente”, ha affermato alla Bbc il ministro della Salute, Wes Streeting, specificando però che il rischio di una diffusione in tutto il Paese è “estremamente basso”. Dove si trova il focolaio di meningite in Inghilterra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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