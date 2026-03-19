epatite a in campania dai sintomi agli alimenti sospetti

In Campania sono stati registrati 133 casi di epatite A dall'inizio dell'anno, con un aumento recente nel numero di segnalazioni. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie e la popolazione locale. I casi coinvolgono persone di diverse età, mentre si indaga sui possibili alimenti sospetti collegati all'infezione. La situazione resta sotto osservazione.

Preoccupa la notizia dei 133 casi di epatite A in Campania da inizio anno, con un incremento negli ultimi giorni. Una situazione che ha spinto la Regione a rafforzare le attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi. Ma come si contrae l’epatite A e quanto deve allarmarci questa notizia? “In effetti 133 casi non sono pochi, ma non è automaticamente un allarme grave per la popolazione generale. Va interpretato nel contesto”, spiega a LaSalute di LaPresse Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano. “Pensiamo che in tutta Italia nel 2024 ci sono stati circa 443 casi di epatite A, quindi 133 concentrati in una sola regione e in poche settimane indicano un focolaio locale, non un’epidemia nazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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