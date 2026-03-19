Enel utile netto ordinario di 7 mld nel 2025 cedola di 49 cent

Enel ha annunciato che nel 2025 il suo utile netto ordinario si è attestato a circa 7 miliardi di euro, con una cedola di 49 centesimi per azione. L’azienda ha registrato una diminuzione di 124 milioni rispetto all’anno precedente, pari a circa l’1,7%. I risultati sono stati comunicati attraverso un documento ufficiale e riguardano l’intero bilancio annuale.

Dall’utopia borbonica al futuro: la Real Colonia di San Leucio ha 250 anni. Festa con i principi delle 2 Sicilie Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Roma, 19 mar. (askanews) – Enel ha chiuso il 2025 con un risultato netto ordinario di 7.011 milioni di euro, in diminuzione di 124 milioni di euro rispetto all’anno precedente (-1,7%). Al netto delle variazioni di perimetro l’utile risulta in aumento di 376 milioni (+5,7%). Il dividendo complessivo proposto è di 0,49 euro, di cui 0,23 euro già corrisposti come acconto a gennaio. La cedola risulta in aumento del 4% rispetto all’esercizio precedente. I ricavi si attestano a 80. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Airbus vola: utile netto record a 5,2 mld €, boom di ordini aerei e difesa trainano la crescita nel 2025.Il colosso europeo Airbus ha annunciato un utile netto record nel 2025, in aumento del 23% rispetto all'anno precedente. Enel, dal decreto bollette impatto sull’utile netto fino a 400 milioni nel 2027Enel prevede un impatto delle misure del decreto Energia sui conti della società pari a circa 200 milioni sull’utile netto del 2026 per effetto... Una raccolta di contenuti su Enel utile netto ordinario di 7 mld nel... Temi più discussi: Enel, 'il cda approva il bilancio, +5,7% l'utile netto ordinario a 7 miliardi'; Enel, utile netto ordinario di 7 mld nel 2025 cedola di 49 cent; Enel archivia il 2025 in crescita, tutti i numeri del bilancio e il nuovo piano di investimenti; Enel, 'il cda approva il bilancio, +5,7% l'utile a 7 miliardi'. Enel, 'il cda approva il bilancio, +5,7% l'utile netto ordinario a 7 miliardi' +RPTConseguiti tutti gli obiettivi strategici prefissati per il 2025 ... msn.com Enel, utile netto ordinario di 7 mld nel 2025 cedola di 49 centRoma, 19 mar. (askanews) - Enel ha chiuso il 2025 con un risultato netto ordinario di 7.011 milioni di euro, in diminuzione di 124 milioni di euro rispetto all'anno precedente (-1,7%). Al netto delle ... notizie.tiscali.it Auto contro la centralina elettrica dell'Enel, alloggi popolari al freddo: caldaie in blocco e fotovoltaico a fuoco - facebook.com facebook Cattaneo parla dei “distributori” senza ricordare che Enel ha l’85% della distribuzione. Concessione rinnovata senza gara con previsione di eventuale pagamento a carico dei cittadini in bolletta. Ovviamente sugli utili astronomici di Enel distribuzione (regime r x.com