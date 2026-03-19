Durante la presentazione di Enada 2026, un avvocato ha affermato che la maggior parte dei contenziosi riguarda questioni tributarie. Una parte crescente della giurisprudenza di merito sostiene che, dal 2016 in poi, la tassazione per gli operatori del settore dovrebbe basarsi sul margine reale delle attività, invece che sul volume della raccolta. Si tratta di un cambiamento importante nel modo di interpretare le norme fiscali.

Una parte sempre più consistente della giurisprudenza di merito ritiene che la tassazione per le annualità successive al 2016 sia da parametrare, per tutti gli operatori del mercato, al margine reale dell’attività e non più al volume della raccolta. La nuova tassazione prevista dal Legislatore incide non solo sul criterio di quantificazione del tributo, ma anche sulla individuazione del soggetto passivo dell’imposta, che resta esclusivamente il bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD. Di tale avviso è la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia la quale sostiene fermamente che “ l’entrata in vigore della L. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Enada 2026, avvocato Agnello: "Il contenzioso prevalente è in sede tributaria"

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