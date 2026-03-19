Empoli-Pescara trentaduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaduesima giornata della Serie B 20252026, si affrontano Empoli e Pescara. La partita si svolge in Toscana e vede le formazioni scendere in campo con obiettivi diversi: i toscani cercano punti per migliorare la posizione in classifica, mentre gli abruzzesi puntano a mantenere la continuità e uscire dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme e canali sportivi.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani devono uscire dalle sabbie mobili della classifica, mentre gli abruzzesi cercano continuità per lasciare la zona retrocessione. Empoli-Pescara si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Castellani. EMPOLI-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono arrivati a questo snodo fondamentale dopo una stagione travagliata. L’ultimo colpo di scena è stato l’avvento di un terzo allenatore come Caserta, il cui esordio ha fatto registrare il pareggio contro il Mantova. L’obiettivo ora è fare punti, senza guardare come. Gli abruzzesi se la passano peggio e l’ultimo posto in classifica è lì a ricordarlo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Empoli-Pescara, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Padova-Palermo, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Cesena vs Catanzaro, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Approfondimenti e contenuti su Empoli Pescara trentaduesima giornata... Temi più discussi: Empoli-Pescara allo stadio 'Carlo Castellani': come cambia la viabilità / Comunicati / Novità / Homepage; Tabellino partita Pescara U19 vs Empoli U19; Pescara-Entella 3-0: un grande Delfino vede la salvezza più vicina: cronaca, tabellino e voti; Serie B, Ballardini trasforma l'Avellino. Senza gol Sudtirol-Pescara. Cesena, ufficializzato il tecnico Ashley Cole. Info biglietti per Empoli-PescaraIn vendita i biglietti per Empoli-Pescara, gara della 32a giornata di Serie B in programma domenica al Castellani; i prezzi ... pianetaempoli.it I Più e Meno di Empoli-PescaraGli aspetti positivi e negativi di Empoli-Pescara, gara della 32a giornata di B in programma domenica al Castellani ... pianetaempoli.it Si torna in campo sabato e domenica con tanti scontri diretti. In testa c'è Monza-Venezia e in coda spiccano le sfide Empoli-Pescara, Entella-Reggiana e Bari-Carrarese. In classifica 6 squadre sono racchiuse in 2 punti. - facebook.com facebook