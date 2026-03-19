Emanuel Perathoner, atleta paralimpico specializzato nello snowboard cross e nel banked slalom, ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui segnala il furto di due snowboard. L'incidente è avvenuto a Milano, e lui invita chi ha informazioni a mettersi in contatto. Nessuna altra informazione sui dettagli del furto o sulle circostanze.

Disavventura per Emanuel Perathoner, campione paralimpico nello snowboard cross e nel banked slalom a Milano Cortina 2026, che su Instagram ha denunciato il furto di due tavole. “Venerdì 13 marzo, durante la premiazione della gara di Banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortina, presso l’impianto Socrepes, qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas FC – scrive – Le tavole sono riconoscibili perché hanno un numero di serie, mentre gli attacchi sono pezzi molto rari: uno grigio e viola (edizione limitata) e l’altro giallo e nero (uno di soli due esemplari esistenti al mondo). Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione, vi prego di contattarmi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Emanuel Perathoner, rubati due snowboard al campione paralimpico: “Chi sa qualcosa mi contatti”

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