I residenti di Calenzano hanno partecipato numerosi all’assemblea pubblica di ieri sera nel palazzo comunale, dedicata all’elettrodotto che attraversa la zona. Durante l’incontro sono stati discussi gli effetti visivi e ambientali dell’opera, ritenuti impressionanti da molti partecipanti. È stato anche evidenziato che, sebbene siano stati adottati interventi di mitigazione, gli abitanti chiedono l’interramento della linea.

Calenzano (Firenze), 19 marzo 2026 – È stata affollata l’assemblea pubblica sul nuovo elettrodotto a Calenzano, che si è svolta ieri sera nel palazzo comunale. Il sindaco Giuseppe Carovani aprendo l’incontro ha ripercorso tutto l’iter dell’opera, ricordando i passaggi del 2009 con i primi studi di impatto ambientale e pareri e del 2014 con la Via rilasciata dal Ministero, con una nuova fase progettuale. “Abbiamo compreso che l’altezza dei sostegni tubolari del tratto urbano sia così elevata per garantire l’abbattimento dell’impatto elettromagnetico e dunque per tutelare la salute – ha detto il primo cittadino – ma l’impatto paesaggistico è oggettivamente impressionante e ha stravolto non solo il nostro centro, ma anche la visuale verso Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elettrodotto di Calenzano, “impatto impressionante. Bene la mitigazione, ma vogliamo l’interramento”

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