Un progetto di energia idroelettrica sfrutta il dislivello tra due fiumi per generare elettricità. Questa soluzione prevede l'utilizzo di strutture che captano la differenza di quota tra i corsi d'acqua, senza ricorrere a grandi sbarramenti. L’obiettivo è produrre energia rinnovabile senza alterare significativamente l’ambiente circostante. La tecnologia si basa su impianti che trasformano il movimento dell’acqua in corrente elettrica.

L'immagine classica dell'energia idroelettrica è fatta di sbarramenti ciclopici, muri di cemento che tagliano valli e laghi artificiali che sommergono ecosistemi. Giorgio Parodi, titolare della Parodi Impianti, ha deciso di guardare al fiume in modo diverso: non come una massa d'acqua da fermare, ma come un flusso di energia cinetica da assecondare. La sua invenzione, protetta da brevetto industriale, nasce da un'intuizione che guarda alla natura e non solo alle norme scritte: generare corrente elettrica sfruttando il naturale dislivello dei corsi d'acqua attraverso un sistema meccanico che non consuma acqua e, soprattutto, non inquina. L'idea di Parodi è tanto semplice nella teoria quanto complessa nella sua precisione meccanica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elettricità green dal dislivello dei fiumi

Articoli correlati

Leggi anche: Suunto Vertical Week 2026: dal 23 febbraio al 1° marzo torna la sfida globale “a dislivello illimitato” con un obiettivo da 10 milioni di metri

Biella-Piedicavallo: 18 km, 600m di dislivello e FontanaLa valle Cervo si prepara ad ospitare domani mattina, domenica 15 marzo 2026, il doppio appuntamento sportivo che unisce tradizione e competitività.

The Complete Laugavegur & Fimmvörðuháls Hiking Guide | 6 Days Across Iceland’s Wildest Landscapes