effetto ruota della fortuna il biscione canta vittoria sognando fiorello

Durante una conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi, Group Chairman e CEO di MFE MediaForEurope, ha presentato i risultati di ascolto e finanziari dell’azienda, con il Biscione che ha annunciato una vittoria. Sono stati mostrati dati aggiornati e si è parlato di un effetto chiamato “Ruota della Fortuna”. L’evento si è concentrato su numeri e risultati recenti dell’azienda televisiva.

Il Biscione canta vittoria. Nell’ormai consueta conferenza stampa di Pier Silvio Berlusconi (la cui carica è diventata – copio dal comunicato stampa perché è complicata – Group Chairman e CEO MFE MediaForEurope) sono stati squadernati dati di ascolto e finanziari. Per il terzo anno consecutivo Mediaset batte la Rai, l’ utile 2025 rispetto al 2024 è raddoppiato (si dovrebbe attestare sui 280 milioni). Ci si congratula per l’ effetto Ruota della Fortuna che ha ‘’illuminato’’ la rete, e pazienza se Striscia la notizia nuova edizione è andata maluccio ("Antonio Ricci ha avuto un grande coraggio a rinnovarla per la prima serata, del futuro non abbiamo ancora parlato") e anche il Grande Fratello Vip non gode di buona salute (l’esordio di martedì sera sul 18%: "è un prodotto imprescindibile per la tv generalista, aspettiamo a giudicare"). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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