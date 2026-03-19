Edil 2026 Next la 30esima rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia riparte da una logica di filiera

Giovedì 19 marzo è stata inaugurata EDIL 2026 NEXT, la trentesima edizione della rassegna dedicata alle tecnologie per l’edilizia. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e del settore edilizio, che hanno assistito al tradizionale taglio del nastro. La manifestazione si concentra su una logica di filiera, coinvolgendo diversi attori del comparto.

È stata inaugurata nella mattinata di giovedì 19 marzo, con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle istituzioni del territorio e dei rappresentanti del settore, EDIL 2026 NEXT, la 30ª Rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia 5.0 organizzata da Promoberg, in programma alla Fiera di Bergamo fino a domenica 22 marzo. A fare gli onori di casa Luciano Patelli, presidente di Promoberg, a cui sono seguiti Alberto Capitanio, project manager di EDIL 2026 NEXT, Claudia Lenzini, Assessora alle politiche della casa, partecipazione, reti di quartiere e affari legali del Comune di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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EDIL - La Fiera dell'Edilizia! Dal 19 al 22 marzo presso la Fiera di Bergamo si terrà la 30° Rassegna delle tecnologie per l' Edilizia 5.0. Un evento dedicato all'edilizia 5.0: digitale, sostenibile e orientata al futuro. Non potevamo mancare! Ci troverai nel padiglio - facebook.com facebook