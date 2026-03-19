A 24 anni, Jannik Sinner si trova attualmente al settimo posto nella classifica dei tennisti con i maggiori guadagni di sempre. Nel corso della sua carriera, ha vinto numerosi premi e tornei, accumulando un importante patrimonio in termini di premi in denaro. La sua presenza nella top ten dei giocatori più pagati riflette il suo successo nel circuito internazionale.

A soli 24 anni e con una carriera davanti, Jannik Sinner è già entrato nella top ten dei tennisti (in questo momento al settimo posto) che hanno guadagnato di più nella loro carriera. Il traguardo che gli vale il simpatico titolo di “ mister 60 milioni ” (di dollari, al cambio circa 52,39 milioni di euro) è stato raggiunto dopo la recente vittoria a Indian Wells. Quanto ha incassato dai tornei. Nel complesso, la stragrande maggioranza dei suoi introiti è logicamente arrivata dalle vittorie che ha accumulato nel corso degli ultimi anni e pari a 52,9 milioni di dollari circa i quali arrivano quasi tutti dalle gare in singolare (ben 11 tornei vinti tra gli Slam, i Masters 1000 e le Atp Finals) e soltanto poco più di 220 mila dollari dalle gare in doppio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco quanti premi ha incassato Sinner in carriera

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