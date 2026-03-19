Negli ultimi giorni su TikTok si sta diffondendo un trend che coinvolge gli utenti di Instagram, chiamato la “sfida dei primi like”. La sfida consiste nel trovare e condividere il primo post che un utente ha messo “mi piace” sulla piattaforma. Numerosi utenti stanno partecipando, creando video in cui mostrano il momento in cui trovano il loro primo like.

Negli ultimi giorni su TikTok sta circolando un trend virale legato a Instagram: scoprire il primo post che hai mai messo “ mi piace ”. La curiosità è esplosa perché molti utenti stanno condividendo nei video i loro like più vecchi, trasformando un semplice controllo dell’attività in un viaggio nostalgico nel passato digitale. Il fenomeno è diventato popolare soprattutto tra chi usa Instagram da molti anni e vuole riscoprire cosa seguiva agli inizi. L a funzione esiste davvero nell’app e permette di ordinare i like in modo cronologico. pic.twitter.comaXAJjMBLB5 — Valeria Angione (@Valeriangione) March 3, 2026 Per spiegare il fenomeno in modo chiaro, seguiamo la procedura passo per passo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - È virale su TikTok la sfida dei primi like: guida per trovare il tuo primo like su Instagram

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