È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

È disponibile da oggi il nuovo numero di The Post Internazionale, che puoi acquistare in formato digitale. Il magazine offre articoli su temi di attualità, politica e cultura, con approfondimenti e interviste. La versione digitale è accessibile subito, consentendo ai lettori di leggere le notizie e i servizi ovunque si trovino. Il numero appena uscito include anche reportage e analisi su fatti recenti.

È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 20 marzo, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La cover story è dedicata all’ escalation in Medio Oriente. Gli Usa hanno scatenato un conflitto senza piani per il dopo. Israele vuole spezzare l’Iran e dominare la regione. Le petromonarchie bruciano in silenzio. Ma a Teheran potrebbe bastare la pazienza. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Una selezione di notizie su The Post Internazionale

Discussioni sull' argomento Adozione Internazionale. Colombia: il viaggio antico e sempre nuovo della Cicogna di Amici dei Bambini; Bando unico per la Mobilità Europea ed Internazionale a fini di studio - A.A. 2026/2027; Intervista a Milcho Manchevski, al lavoro in Italia; Ezequiel Schelotto è il nuovo vicepresidente del Paradiso.

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitaleIl nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 6 marzo, in tutte le edicole ... tpi.it

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