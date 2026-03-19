E’ stata la mano di Infantino a provocare il caso Marocco | l’Africa è un suo feudo L’Equipe

La decisione di assegnare la Coppa d’Africa al Marocco dopo due mesi ha attirato l’attenzione dei media internazionali, con molti che hanno messo in discussione il ruolo di Infantino nella vicenda. La questione ha suscitato dibattiti sui rapporti tra l’organizzazione e l’Africa, lasciando spazio a molte interpretazioni sul significato di questa decisione. La stampa specializzata ha iniziato a analizzare più approfonditamente le implicazioni del caso.

E’ stata la mano di Infantino, traslitterando rozzamente Sorrentino. Il caso Coppa d’Africa assegnata a tavolino al Marocco dopo due mesi si porta appresso il secondo livello di analisi sulla stampa spcielizzata di mezzo mondo, dopo gli editoriali a caldo, quelli dell’indignazione e basta. E L’Equipe allora ricostruisce il terreno di coltura dello scandalo: eccola la mano di Infantino, è quella che tiene sulla testa dell’Africa. “In Africa, come altrove, molti hanno visto in questo ribaltamento l’influenza di Fouzi Lekjaa, presidente della Federazione calcistica marocchina, ma anche quella di Gianni Infantino, presidente della Fifa, che spesso esercita una notevole influenza in Africa”, scrive il giornale francese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - E’ stata la mano di Infantino, a provocare il caso Marocco: l’Africa è un suo feudo (L’Equipe) Articoli correlati Coppa d’Africa al Marocco? Che attacco a Infantino: «È il Trump del calcio africano!»Calciomercato Milan, caccia al bomber: il nuovo sogno è Retegui! Primo incontro chiave di Tare, c’è anche il piano B Lautaro ammette: «Il desiderio... Leggi anche: Il caso del giudice sportivo che toglie la Coppa D’Africa al Senegal, il caos e l’errore fatale dell’allenatore: perché il trofeo deve andare al Marocco Approfondimenti e contenuti su E' stata la mano di Infantino a... Discussioni sull' argomento Mondiali, Infantino alla Casa Bianca: Trump mi ha assicurato che l'Iran è benvenuto. Teheran: Non parteciperemo; Infantino alla Casa Bianca: Trump mi assicura che l'Iran è benvenuto ai Mondiali; Shevchenko: Che errore riammettere la Russia. Non immagino l'Italia fuori dai prossimi Mondiali; Iran, rinuncia ai Mondiali 2026 per la guerra. Spiraglio per l'Italia? Decide la Fifa: cosa sappiamo. Dunque il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ieri sera era a Miami, e per una sera ha accantonato, diciam così, l’imparzialità istituzionale Come un certo ministro s’è presentato in divisa… (Speriam che in futuro al Classic si presenti la Svizzera) - facebook.com facebook Un giorno tutto questo finirà. Trump, Infantino e quella masnada di uomini che ha sterminato anche lo sport più amato al mondo, saranno come un incubo al risveglio. La cosa importante è però ricordare i nomi dei sicari, nell’attesa di una Norimberga dello spo x.com