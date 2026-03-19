È rimasta una sola combinazione che permetterebbe all’Italia di avere la 5ª squadra in Champions
Attualmente l’Italia occupa il quinto posto nel ranking UEFA, che determina il numero di squadre ammesse alla Champions League. Tuttavia, per ottenere un quinto slot in questa competizione, è necessario che la squadra vincitrice dell’Europa League sia di un paese diverso da quello che ha già cinque squadre qualificate. Questa è l’unica combinazione possibile per cambiare la situazione attuale.
L'Italia è quinta nel ranking UEFA, ma potrebbe comunque sbloccare il quinto slot nella prossima Champions League: dipende tutto da chi vince l'Europa League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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