E qui esco pazza Meloni ascolta Barbero sulla riforma della Giustizia | le facce della premier e la risposta allo storico da Fedez – Il video

Durante una puntata del podcast Pulp, Giorgio Meloni ha commentato per la prima volta le critiche di Alessandro Barbero sulla riforma della Giustizia, ascoltata dai microfoni di Fedez e Mr. Marra. La premier ha reagito visibilmente sorpresa, commentando la posizione dello storico e lasciando trasparire il suo disappunto tramite le espressioni del volto. La discussione sui temi giudiziari si è poi spostata su altri aspetti della riforma.

È dai microfoni di Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra che Giorgia Meloni ha l’occasione per rispondere per la prima volta alle critiche di Alessandro Barbero sulla riforma delle Giustizia. La premier alterna sorrisi ed espressioni perplesse mentre lo storico, tra le voci più ascoltate del fronte del no, punta il dito in particolare contro il meccanismo di selezione dei membri laici dei nuovi organismi di governo della magistratura previsti dalla riforma. Un punto che, contesta Barbero, non viene disciplinato nel dettaglio. Cosa contesta Barbero sulla lista dei membri laici. Il nodo sollevato da Barbero è sul sorteggio dei componenti laici dei nuovi Csm. 🔗 Leggi su Open.online

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