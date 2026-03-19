È morto Umberto Bossi Storico leader leghista

È morto Umberto Bossi, figura storica del movimento leghista. Leader di lunga data, ha guidato il partito per diversi anni e ha avuto un ruolo centrale nella politica regionale e nazionale. La sua scomparsa viene riportata da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni tra esponenti politici e sostenitori. La notizia si diffonde attraverso comunicati e annunci pubblici.

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