È scomparso a 84 anni Umberto Bossi, fondatore e figura di spicco della Lega Nord. Nel 2004 ha subito un ictus che ha influito sulla sua salute e sulla sua attività politica. Bossi è stato tra i principali protagonisti del panorama politico italiano, contribuendo alla nascita e allo sviluppo del movimento politico da lui fondato. La sua morte rappresenta la fine di un'epoca per il partito.

Si è spento oggi pomeriggio, giovedì 19 marzo, Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura centrale della politica italiana degli ultimi quarant’anni. Il "Senatùr", che aveva 84 anni, lascia un vuoto nel panorama istituzionale dopo una lunga carriera spesa a guidare il movimento autonomista, ma vissuta un po' dietro le quinte negli ultimi anni. Bossi, che negli anni è stato più volte ministro, ha avuto un ruolo di primo piano nel passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica. Nato a Cassano Magnago, in provincia di Varese, nel 1941, Umberto Bossi ha fondato la Lega Autonoma Lombarda (poi Lega Lombarda) nel 1984, confluita poi nel 1989 nella Lega Nord, una nuova formazione politica che federava vari partiti autonomisti del Nord Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È morto Umberto Bossi: fondatore e simbolo della Lega Nord, aveva 84 anni

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