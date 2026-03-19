E’ morto Umberto Bossi

Umberto Bossi, 84 anni, è deceduto. È stato il fondatore della Lega e figura di rilievo nella destra italiana. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. La sua carriera politica si è sviluppata principalmente attraverso il ruolo di leader del movimento leghista. La sua morte segna la fine di un’epoca per il panorama politico nazionale.

Umberto Bossiè nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnano (in provincia di Varese), suo padre era un operaio tessile, mentre sua madre una portinaia. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è iscritto alla facoltà di medicina che però non ha portato a termine.Bossiha avuto una breve esperienza come cantautore, col nome d’arte di Donatoe ha partecipato anche al festival di Castrocaro nel 1961. Negli anni ’60Bossiha iniziato anche a militare in politica, ma anella sinistra, facendo parte anche del Partito Comunista e in movimenti ambientalisti. Ma nel 1979, è avvenuto un incontro che gli cambiò la vita,Bruno Salvadori, e successivamente conRoberto Maroni,con cui iniziò un sodalizio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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È MORTO UMBERTO BOSSI

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