È morto Michael Hartono uno dei proprietari del Como

È deceduto a Singapore all’età di 86 anni Michael Bambang Hartono, noto imprenditore indonesiano nel settore del tabacco, e uno dei proprietari del Como insieme al fratello Robert. Hartono era una figura di spicco nel mondo degli affari e aveva una partecipazione di rilievo nel club calcistico. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.

Il magnate indonesiano del tabacco Michael Bambang Hartono, azionista di riferimento del Como col fratello Robert, è morto a Singapore all’età di 86 anni. Inserito da Forbes al 149esimo posto tra le persone più ricche al mondo con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari, assieme al fratello aveva rilevato la società lariana nel 2019, quando era in Serie D, portandola in pochi anni ai vertici del calcio italiano. Como 1907 is deeply saddened by the passing of Michael Bambang Hartono. We extend our sincere condolences to the Hartono family and to all at the Djarum Group. Under the family’s leadership, the Club has entered a new chapter in its history, and we remember him with gratitude. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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