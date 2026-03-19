E’ morto a 84 anni Umberto Bossi il fondatore della Lega Nord

È venuto a mancare all’età di 84 anni il fondatore della Lega Nord. Era noto per aver contribuito alla nascita e allo sviluppo del movimento politico regionale. La sua carriera politica si è concentrata principalmente sulla promozione delle istanze del Nord Italia. La notizia della sua morte è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto nel panorama politico regionale.

MILANO (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 84 anni il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago in provincia di Varese, inizia il suo impegno politico nei primi anni Settanta nel gruppo comunista del manifesto, nel Partito di Unità Proletaria per il Comunismo, nell’ARCI; ma dopo pochi anni si avvicina alla causa e alle idee autonomiste e federaliste a seguito dell’incontro con Bruno Salvatori, molto vicino all’Union Valdòtaine. Nel 1979 conosce Roberto Maroni con cui comincia un lungo sodalizio politico e nei primi anni Ottanta fonda la Lega Autonomista Lombarda, che sarebbe poi divenuta la Lega Lombarda; ne viene eletto segretario nazionale fino al 1993 prima di dar vita al progetto della Lega Nord. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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