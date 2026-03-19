Dybala si sta avvicinando a un accordo con il Boca Juniors, secondo fonti argentine confermate dai media locali. La Roma non ha ancora commentato sulla possibilità di un rinnovo contrattuale. La trattativa tra l’attaccante e il club argentino sembra prossima a concludersi, mentre le parti coinvolte non hanno reso pubbliche ulteriori dettagli. La decisione sembra ormai imminente.

Il rinnovo è un miraggio e il ritorno in campo è ancora a data da destinarsi. Anche per questo ora non è più solo il Boca Juniors a volere Paulo Dybala. L’interesse è diventato reciproco e si è intensificato in questi ultimi giorni. Il matrimonio si avvicina così come la fine della carriera italiana della Joya frenata in questa stagione da continui infortuni e da una trattativa mai sbocciata per prolungare il contratto in scadenza a giugno. Il Boca dell’amico Paredes lo accoglierebbe invece a braccia aperte, ovviamente a cifre ridotte rispetto ai 6 milioni più bonus percepiti finora alla Roma. In Argentina ora ci credono sul serio e il ritorno di Dybala in patria è ben più di una semplice voce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala-Boca, il matrimonio si avvicina. Tutti i segnali che portano al "sì"

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Ancora nessun accordo tra la Roma e Paulo Dybala sul rinnovo di contratto e il Boca Juniors (con l'approvazione di Oriana Sabatini) continua a sperare - facebook.com facebook