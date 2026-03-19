Due anni senza Barone il ricordo della Fiorentina | Joe per sempre con noi

Il 19 marzo 2026 segna il secondo anniversario della scomparsa di Barone, figura storica della Fiorentina. La società viola ha ricordato pubblicamente Joe, sottolineando che sarà sempre presente nei cuori dei tifosi e del club. In occasione di questa giornata, sono stati condivisi messaggi di affetto e ricordo, mantenendo vivo il legame con il passato e la memoria del dirigente.

Firenze, 19 marzo 2026 – Il giorno di San Giuseppe, quello nel quale si celebrano tutti i babbi, in casa Fiorentina è il giorno del ricordo di Joe Barone, scomparso due anni fa proprio il 19 marzo al San Raffaele di Milano dopo aver accusato un malore poi rivelatosi fatale due giorni prima, il 17, nel ritiro di Bergamo dove la Fiorentina stava preparando la partita contro l'Atalanta. Il club viola, stasera impegnato nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League, a Sosnowiec contro i polacchi del Rakow, ha già ricordato in mattinata l'ex direttore generale. Il primo uomo inviato da Commisso a Firenze ancor prima del closing per l'acquisto della società dalla famiglia Della Valle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due anni senza Barone, il ricordo della Fiorentina: “Joe per sempre con noi” Articoli correlati Otto anni senza Davide Astori, il ricordo della Fiorentina: "Sempre con noi"Firenze, 4 marzo 2026 – Otto anni dopo il ricordo di Davide Astori è sempre vivo nei pensieri dei tifosi viola e di chi porta nel cuore il calcio... Fiorentina: “Davide Astori sempre con noi”. Il ricordo a 8 anni della scomparsa del “capitano per sempre”“Davide Astori per sempre con noi”, ha scritto la società viola sul proprio sito ufficiale, sotto ad una foto di Astori in campo mentre abbraccia un... Approfondimenti e contenuti su Due anni Temi più discussi: The Black Crowes, A Pound Of Feathers. Il Disco della Settimana.; L’addio di Premosello a Nicoletta Barone, vinta dalla malattia a 31 anni; Tuffo nella notte del 4 dicembre 1563 al castello La Grua Talamanca: torna Murder in Carini Castle; Ospedale Barone Romeo Patti, MCL: Riaprono le due sale operatorie. Due anni senza Barone, il ricordo della Fiorentina: Joe per sempre con noiL'ex direttore generale accusò un malore, poi rivelatosi fatale, nel ritiro di Bergamo dove la Fiorentina stava preparando la sfida contro l'Atalanta ... lanazione.it Due anni dalla morte di Joe Barone. La Fiorentina lo ricorda: Per sempre con noi19 marzo 2024, 19 marzo 2026. Oggi ricorrono i due anni dalla scomparsa di Joe Barone, Dg della Fiorentina e figura chiave dei primi anni di presidenza di Rocco Commisso, di cui era ... firenzeviola.it Ciao, studio italiano da due anni e adesso sono già capace di leggere in italiano, ovviamente cose non troppo complicate Potreste consigliarmi qualcosa in italiano, tipo Fabio Volo Ho letto tutti i suoi libri e questo è il livello perfetto per me al momento. Graz - facebook.com facebook #beatrice morta in casa a due anni, trovate gocce di sangue nell'auto della madre. Sul corpo della piccola c'è un'impronta d... x.com