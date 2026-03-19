Droni non identificati sulla base Usa dove vivono Rubio e Hegseth rafforzata sicurezza

Droni non identificati sono stati avvistati sulla base militare dell’Esercito a Washington, dove alcuni mesi fa si sono trasferiti per motivi di sicurezza Marco Rubio e Pete Hegseth. La presenza di questi droni ha portato a un rafforzamento delle misure di sicurezza nella zona. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Adnkronos.

(Adnkronos) – Droni non identificati sono stati avvistati sulla base dell'Esercito a Washington dove Marco Rubio e Pete Hegseth si sono trasferiti nei mesi scorsi a vivere per ragioni di sicurezza. Lo rivela oggi il Washington Post citando fonti informate che spiegano che non è stata determinata la provenienza dei droni, e che l'episodio però. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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