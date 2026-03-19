Droni farfalle e tesori | ecco svelato il dossier di Ancona Capitale Bocelli per il vernissage avremo il nostro Sanremo Ecco quanti finanziamenti arrivano

Ancona ha ottenuto il titolo di Capitale Italiana con un dossier che comprende temi come droni, farfalle e tesori, e sarà presentato con un vernissage a cui parteciperà anche un noto artista. Sono stati annunciati finanziamenti pubblici e privati destinati all’evento, mentre il sindaco ha definito questa conquista un segno di “orgoglio e responsabilità”. La cerimonia d’apertura si terrà nelle prossime settimane.

ANCONA Parla di «orgoglio e responsabilità», il sindaco Silvetti, nella nota introduttiva al dossier con cui Ancona s’è aggiudicata il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Un documento che rappresenta il manuale operativo di un sogno che fra meno di 24 mesi dovrà essere diventato realtà. A partire dalla cerimonia inaugurale, che ha già incassato la disponibilità ad esibirsi del tenore Andrea Bocelli. Protagonisti saranno la Mole e il porto di Ancona, con l’isola artificiale che ospiterà un concerto sinfonico mentre il climax della serata sarà affidato a uno spettacolo luminoso di droni che disegneranno nel cielo la stella vanvitelliana. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Droni, farfalle e tesori: ecco svelato il dossier di Ancona Capitale. Bocelli per il vernissage, avremo il nostro «Sanremo». Ecco quanti finanziamenti arrivano Articoli correlati Capitale del mare 2026: ecco il dossier della candidatura di Gaeta: “Un modello nazionale”Un progetto che si fonda su tre pilastri e si articola in 42 eventi, 16 opere pubbliche permanenti e un volume di investimenti stimato tra 45 e 50... Capitale cultura 2028, Ancona fa un figurone: un dossier tra mare e rotta verso il futuroAncona, 26 febbraio 2026 – E’ proprio vero che gli esami non finiscono mai, come diceva il grande Eduardo De Filippo.