Una seconda raffineria appartenente alla compagnia petrolifera nazionale del Kuwait è stata colpita da un attacco con droni. Nello stesso periodo, anche una raffineria in Arabia Saudita ha subito un simile assalto. Le incursioni hanno causato danni alle strutture e interruzioni nella produzione. Le autorità dei due paesi stanno investigando sugli incidenti e monitorano attentamente la situazione.

Una seconda raffineria appartenente alla compagnia petrolifera nazionale del Kuwait è stata incendiata in seguito a un attacco di droni, ha riferito oggi il ministero dell’Informazione kuwaitiano. “Una delle unità operative della raffineria di Mina Abdullah, di proprietà della Kuwait National Petroleum Company (Knpc), è stata presa di mira da un attacco di droni, provocando un incendio sul posto”, ha dichiarato il ministero. Anche l’altra raffineria della compagnia, Mina Al-Ahmadi, era stata colpita in precedenza da un drone, causando un incendio. Il ministero aveva precedentemente affermato di aver intercettato un missile balistico diretto al porto della città. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Droni contro raffinerie in Kuwait e Arabia Saudita

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