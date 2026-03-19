Drive Back Home | un genuino on the road tra dramma e leggerezza – Recensione

Inverno del 1970. Weldon è un idraulico dall’indole burbera e taciturna che conduce una vita tranquilla in una piccola cittadina della provincia canadese. Qualche giorno dopo il funerale del padre riceve una chiamata dalla polizia di Toronto, che lo avvisa dell’arresto del fratello Perley, accusato di atti osceni in luogo pubblico dopo essere stato “beccato” in un parco con un altro uomo. Il protagonista di Drive Back Home non può far altro che mettersi in viaggio, pur controvoglia, per pagare la cauzione e tirarlo fuori dal carcere, con lo scopo di riportarlo a casa. Perley è tutto ciò che Weldon non è, un individuo estroverso, stravagante, apertamente gay e senza vergogna alcuna del proprio orientamento sessuale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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