Dramma in stazione ad Ancona | uomo travolto e ucciso dal Frecciarossa Pescara-Milano

Questa mattina alle 7.14 si è verificato un incidente alla stazione di Ancona, precisamente al binario 1, di fronte all’uscita principale. Un uomo è stato travolto dal treno Frecciarossa che collega Pescara a Milano e ha perso la vita nell’impatto. La scena ha attirato l’attenzione di pendolari e forze dell’ordine intervenute sul posto. La stazione è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di accertamento.

ANCONA - Dramma questa mattina alle 7.14 al binario 1 della stazione di Ancona, proprio di fronte all’uscita dell’androne principale. Un uomo, dall’apparente età compresa tra i 50 e i 60 anni, è stato travolto da un treno ad alta velocità Frecciarossa che faceva la tratta Pescara-Milano. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: Croce gialla, il personale dell’automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi. Nonostante l’immediato intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. Al momento, le autorità stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Dramma in stazione ad Ancona: uomo travolto e ucciso dal Frecciarossa Pescara-Milano Articoli correlati Leggi anche: Dramma in stazione ad Ancona: uomo travolto dal Frecciarossa Pescara-Milano Leggi anche: Dramma in stazione ad Ancona: uomo travolto dal Frecciarossa Pescara-Milano. Treno fermo per accertamenti Tutti gli aggiornamenti su Dramma in stazione ad Ancona uomo... Argomenti discussi: Nuova truffa informatica: denunciate due persone in provincia di Fermo; Meteo weekend: in arrivo pioggia, neve e forti raffiche di vento. Allerta gialla e arancione in diverse regioni. Dramma in stazione ad Ancona: uomo travolto dal Frecciarossa Pescara-Milano. Treno fermo per accertamentiANCONA - Dramma questa mattina alle 7.14 al binario 1 della stazione di Ancona, proprio di fronte all’uscita dell’androne principale. Un ... msn.com