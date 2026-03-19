Questa mattina alle 7.14, un uomo è stato investito dal treno Frecciarossa Pescara-Milano alla stazione di Ancona, sul binario 1, di fronte all’uscita principale. L’incidente si è verificato in prossimità del fabbricato ferroviario, coinvolgendo una persona che si trovava sul binario al momento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i dettagli sulle conseguenze non sono ancora stati comunicati.

ANCONA - Dramma questa mattina alle 7.14 al binario 1 della stazione di Ancona, proprio di fronte all’uscita dell’androne principale. Un uomo, dall’apparente età compresa tra i 50 e i 60 anni, è stato travolto da un treno ad alta velocità Frecciarossa che faceva la tratta Pescara-Milano. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: Croce gialla, il personale dell’automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi. Nonostante l’immediato intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. Al momento, le autorità stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Dramma in stazione ad Ancona: uomo travolto dal Frecciarossa Pescara-Milano

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