dove vedere roma bologna ritorno degli ottavi di europa league in tv e streaming

Questa sera all’Olimpico si gioca il ritorno degli ottavi di Europa League tra Roma e Bologna. La partita si può seguire in diretta in tv oppure in streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di assistere al match da casa o in mobilità. Entrambe le squadre si sfidano in un incontro decisivo per proseguire nel torneo continentale.

Nel derby tutto italiano, in scena all’Olimpico alle ore 21, Roma e Bologna si riparte dall’1-1 dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi si giocano tantissimo: «Sarà una gara decisiva da dentro o fuori. Queste partite sono diverse da quelle di campionato. Spartiacque non lo so, ma che ti dà la possibilità di andare avanti sì: è più importante di quella in campionato», ha detto Gian Piero Gasperini, che ha anche parlato della delusione di Como, nella sconfitta rimediata in campionato: «Altre domande? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo.». Da parte sua, il Bologna prova a dire la sua nella sfida continentale che potrebbe regalare ai rossoblù i quarti di finale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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