Dove vedere la Milano-Sanremo 2026 in tv | orari programma streaming

Da oasport.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Milano-Sanremo 2026 si avvicina e i dettagli su come seguirla in tv sono stati annunciati, con orari e programma ufficiali. La corsa, che si svolgerà sulla lunga distanza, sarà trasmessa in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati. I tifosi potranno seguire ogni fase della competizione grazie alle coperture offerte dalle emittenti partner e alle piattaforme online autorizzate.

Sale la tensione e aumenta, con il trascorrere delle ore, l’adrenalina per i corridori in vista della prima grande classica della stagione. Sabato 21 marzo è infatti in programma la Milano-Sanremo. La corsa in linea, giunta all’edizione numero 117, prende il via da Pavia, partenza prevista alle 10:10, e si conclude a Sanremo intorno alle 17:00. Lo scorso anno l’olandese Mathieu van der Poel ha bissato il successo del 2023 bruciando in volata Filippo Ganna e Tadej Pogacar al termine di una corsa memorabile. Saranno presenti al via numerosi big per una corsa che promette spettacolo ed emozioni per tenere i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo metro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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