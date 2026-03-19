A Pisa, i quartieri di Pisanova e Cisanello mostrano segnali di crescita, mentre litorale e Porta a Lucca registrano un calo. Le zone centrali continuano a essere interessate da investimenti e sviluppi, mentre altre aree meno centrali mostrano segnali di stabilità o declino. Il mercato immobiliare si muove su andamenti diversi a seconda delle zone della città.

di Mario Ferrari PISA Tra servizi che fanno la differenza, Ztl che dividono tra croce e delizia e quartieri che crescono, il mercato immobiliare pisano corre a velocità diverse. Un quadro "attivo e stabile, ma con dinamiche differenti tra le zone", come emerge dai dati raccolti dai rilevatori Antonella Rocca, Chiara Cerri e Cosmin Candachia, che insieme al responsabile dell’osservatorio Fiaip Gabriele Pugliese hanno analizzato l’andamento del mercato immobiliare pisano. Chi traina il mercato? "Continuano a essere molto richieste le aree vicine al centro e ben servite, come Pratale, Don Bosco, San Francesco e Santa Maria, sia per abitazione che per investimento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dove investire nei vari quartieri. Pisanova e Cisanello in crescita. Litorale stabile, Porta a Lucca giù

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