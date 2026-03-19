A Manciano, il progetto di doposcuola non è ancora partito, nonostante annunci e promesse. Circa un mese fa si parlava di avvio a marzo, ma ora si smentiscono queste informazioni e si afferma che nulla è stato confermato. Le famiglie e la scuola restano in attesa di chiarimenti sulla realizzazione di un servizio che avrebbe dovuto essere operativo da tempo.

DOPOSCUOLA A MANCIANO: DAL “SI PARTE A MARZO” AL “NON ERA VERO NIENTE”. COSA STA SUCCEDENDO? Circa un mese fa sembrava tutto pronto: doposcuola in arrivo a Manciano, famiglie più leggere, scuola più lunga, servizi finalmente al passo coi tempi. Una di quelle notizie che fanno dire: “Ok, si va nella direzione giusta”. Era già tutto deciso: partenza a marzo, affidamento diretto a una cooperativa, macchina organizzativa in moto. Insomma, non un’idea buttata lì, ma qualcosa che sembrava già in pista. Noi ponemmo subito una domanda: perché solo Manciano? Nel comune ci sono anche le scuole di Montecchio, il Capoluogo e S. Cristina (che ancora esiste). 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Doposcuola a Manciano, non si parte. Non era vero niente

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