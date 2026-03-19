Dopo la rapina subito dal calciatore El Aynaoui nella sua abitazione a Roma, le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e le tracce di dna trovate sulle maniglie di casa. La polizia ha identificato sei sospetti coinvolti nell’episodio e sta procedendo con le indagini per rintracciarli. Le ricerche sono ancora in corso.

Proseguono le indagini per catturare i banditi che nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo hanno sequestrato e rapinato il calciatore in forza alla Roma Neil El Aynaoui. I malviventi si sono introdotti nella villa dell’Infernetto, minacciando con armi il giocatore e i suoi familiari. Poi si sono fatti consegnare gli oggetti preziosi presenti nell’abitazione. Per risalire all’identità dei criminali potrebbero essere decisive le tracce biologiche di dna rilevate dalla polizia scientifica su tre maniglie della casa. Rapina a Roma a Neil El Aynaoui: il punto sulle indagini La testimonianza della madre del calciatore Test sulle tracce... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dopo la rapina a El Aynaoui della Roma trovate tracce di dna sulle maniglie di casa, caccia ai sei banditi

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