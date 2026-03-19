Dopo le conferme di Cattelan, D'Amario, D'Alessio e Malgioglio, il nome del conduttore circolato nelle ultime ore sembra sempre meno plausibile. Potrebbe esserci anche Amadeus tra i giudici di Amici 25, secondo alcuni indizi diffusi sui canali ufficiali del talent e successivamente alimentati da Alessandro Cattelan, che ha rivelato i nomi degli altri giudici del serale.

P otrebbe esserci anche Amadeus tra i giudici di Amici 25. Il nome del conduttore è circolato nelle ultime ore, complici alcuni indizi diffusi sui canali ufficiali del talent e poi alimentati anche da Alessandro Cattelan, che ha svelato i nomi degli altri giudici del serale. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Da oggi ad “Amici 25” cambia il regolamento: tutte le anticipazioni della puntata Amadeus sarà davvero tra i giudici di Amici 25?. La questione sarà sicuramente chiarita nel corso della giornata di giovedì 19 marzo, data della prima registrazione del serale del talent, in onda sabato 21 in prima serata su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la conferma di Cattelan, D'Amario, D'Alessio e Malgioglio il nome del conduttore, circolato nelle ultime ore, sembra sempre più improbabile

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