A Napoli e Giugliano, cinque persone hanno ricevuto trapianti di organi grazie a due donazioni multiorgano. In entrambi i casi, équipe mediche specializzate e strutture sanitarie collaborano per eseguire le operazioni, consentendo di salvare vite umane. Le donazioni sono state possibili grazie all’impegno di professionisti e alla disponibilità delle famiglie dei donatori.

"> Donazione Multiorgano a Giugliano: Un Eccellente Lavoro di Squadra. All’ospedale San Giuliano di Giugliano, un evento significativo ha avuto luogo grazie alla generosità di un paziente deceduto che ha acconsentito alla donazione di organi. Questa scelta ha permesso di salvare diverse vite e ha riunito equipe mediche provenienti da tutta Italia e dalla Campania, pronte a dare il loro contributo per un gesto tanto nobile. Procedura di Prelievo: Un lavoro Collaborativo. La complessa operazione si è svolta nella sala operatoria del presidio ASL Napoli 2 Nord ed è stata articolata in una lunga serie di fasi, coordinate dall’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale giuglianese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Donazione multiorgano a Napoli: cinque vite salvate grazie a un lavoro di squadra unico.

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