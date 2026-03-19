Donato Monopoli | Cassazione annulla condanna appello il 23

La Cassazione ha annullato la condanna di Donato Monopoli, che ora deve affrontare un nuovo processo d’appello programmato per il 23 marzo a Bari. La decisione riguarda il procedimento legale in cui Monopoli è coinvolto e segna un nuovo passaggio nel caso giudiziario. La data dell'appello è stata comunicata ufficialmente e sarà questa a determinare l'esito del procedimento.

La giustizia per Donato Monopoli è tornata sotto i riflettori con un nuovo processo d’appello fissato per il 23 marzo a Bari. Due cittadini di Foggia, già condannati in secondo grado, vedono ora la loro pena annullata dalla Corte di Cassazione su questioni legate all’elemento psicologico del reato. I genitori del giovane deceduto mantengono una fermezza incrollabile nel richiedere verità e riparazione. L’impatto di questa vicenda trascende il singolo caso giudiziario, toccando le corde sensibili della società pugliese. La morte di Donato, avvenuta nel maggio 2019 dopo mesi di sofferenza, rimane una ferita aperta per la famiglia e per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donato Monopoli: Cassazione annulla condanna, appello il 23 Articoli correlati Caso Monopoli, appello di Maritato (Criminologo della famiglia): “Giustizia per Donato” Vittima di una brutale aggressione, Donato Monopoli: la famiglia chiede giustizia e verità, il criminologo Maritato rilancia il loro appello “Le... Cassazione annulla condanna Schmidheiny: difetto di forma riapre il caso Eternit e le responsabilità sull’amianto.Eternit: La Cassazione Annulla la Condanna a Schmidheiny per un Difetto di Forma, Riaprendo le Ferite di un Disastro Industriale La Corte di... Approfondimenti e contenuti su Donato Monopoli DONATO MONOPOLI Caso Monopoli, appello di Maritato (Criminologo della famiglia): Giustizia per DonatoLe parole del criminologo della famiglia Monopoli, Michel Emi Maritato, sulla tragica vicenda di Donato, giovane di 26 anni di Cerignola ... statoquotidiano.it CERIGNOLA MONOPOLI Cerignola, il padre di Donato Monopoli: «L’Appello bis è come ripercorrere l’inferno»Donato, 26 anni, morì sette mesi dopo un violento pestaggio all’esterno di una discoteca di Foggia nell’ottobre 2018 ... statoquotidiano.it