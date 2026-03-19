Donare oggi per salvare domani Il messaggio ai giovani empolesi

Ieri al Teatro Excelsior di Empoli si è tenuto un evento dedicato alla promozione della donazione del sangue. Alla manifestazione hanno partecipato Tina Montinaro, Claudio Saltari, presidente nazionale dell’Associazione DonatoriNati, e Paola Salvagnini, consigliera AIL ed ex paziente. Il messaggio principale che è stato trasmesso riguarda l’importanza di donare oggi per aiutare chi ne ha bisogno domani.

EMPOLI Ieri al Teatro Excelsior, oltre alla testimonianza di Tina Montinaro, un messaggio forte e diretto per sensibilizzare alla donazione del sangue è arrivato anche dal presidente nazionale dell’ Associazione DonatoriNati, Claudio Saltari, e dalla consigliera AIL ed ex paziente Paola Salvagnini. Saltari ha aperto il suo intervento sottolineando l’urgenza del coinvolgimento delle nuove generazioni. "L’età media dei donatori è troppo alta, c’è bisogno di un ricambio generazionale. I giovani sono il presente". Un richiamo concreto, accompagnato da un dato significativo. "Ogni minuto che passa in Italia un nostro concittadino riceve una trasfusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donare oggi per salvare domani. Il messaggio ai giovani empolesi Articoli correlati Leggi anche: Andrea e l’incidente in moto: 15 giorni di coma e 72 di ospedale. Oggi torna a camminare e lancia un messaggio ai giovani Leggi anche: Ospedale Cardarelli di Napoli, grave carenza di sangue. Appello ai giovani: Venite a donare, è importantissimo Altri aggiornamenti su Donare oggi Discussioni sull' argomento Donare oggi per salvare domani. Il messaggio ai giovani empolesi; Donazioni e trapianti: a Trento la riunione tecnico scientifica del Nord Italia Transplant; Gaza, il dono dell’acqua per salvare la popolazione: l’80% della rete idrica è distrutta; Una raccolta fondi per salvare tre mezzi dell’Assofa. Lanusei, fegato e reni di una 83enne per salvare altre vite: «Si può donare ad ogni età»Prelievo multiorgano al Nostra Signora della Mercede: fra i destinatari due malati sardi in attesa di trapianto al Brotzu ... msn.com Nonostante la pioggia, la solidarietà continua. Anche oggi è possibile donare il sangue entro le 12:30 grazie alla presenza di Linfa Rossa Donatori Sangue Palermo ODV, con l’autoemoteca in Piazza Francesco Crispi (Piazza Croci). I volontari AIL vi aspet - facebook.com facebook