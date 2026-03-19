Durante un intervento nello Studio Ovale, Donald Trump ha commentato le operazioni militari USA contro l’Iran, affermando che senza quei raid il mondo sarebbe già in guerra nucleare e si sarebbe trasformato in una Terza Guerra Mondiale. Nel corso del suo discorso, ha anche parlato di ciò che fa sulla scrivania, lasciando tutti senza parole.

Durante un intervento nello Studio Ovale, Donald Trump ha difeso le recenti operazioni militari americane contro l’Iran, sostenendo che senza quei raid il mondo sarebbe già precipitato in una guerra nucleare destinata a trasformarsi in una Terza Guerra Mondiale. Secondo il presidente, l’azione degli Stati Uniti avrebbe quindi evitato uno scenario globale catastrofico, mantenendo l’equilibrio internazionale. Ma oltre alle dichiarazioni, un gesto del presidente degli USA ha lasciato tutti senza parole. Difatti Unilad segnala che nel corso della dichiarazione, un membro dell’amministrazione gli ha consegnato un modellino di bombardiere B-2 Spirit, un velivolo strategico a lungo raggio progettato per penetrare difese avanzate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Donald Trump parla di Terza Guerra Mondiale (ma quello che fa sulla scrivania lascia tutti senza parole)

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