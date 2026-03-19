Stasera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Don Matteo 15. La conclusione della stagione segue un episodio ricco di colpi di scena, dopo quanto accaduto nella nona puntata. La puntata finale porta a termine la storia della stagione, con i personaggi principali coinvolti negli eventi conclusivi. La trasmissione si concluderà questa sera con una puntata che chiude il ciclo.

Dopo il colpo di scena con cui si è chiusa la nona puntata, si conclude stasera la 15ª stagione della fortunata fiction di Rai 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Don Matteo 15, stasera l'ultima puntata su Rai 1: le anticipazioni del 19 marzo

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