Stasera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Don Matteo 15, la fiction con Raoul Bova. In questa puntata si svelerà il destino di Don Massimo, mentre una clip in anteprima mostra possibili problemi di salute per il personaggio. Giulia e Diego dovranno confrontarsi con i propri sentimenti, e nel corso della puntata si approfondirà anche la vicenda legata a Don Massimo.

Mentre la clip in anteprima suggerisce che problemi di salute per Don Massimo, Giulia e Diego dovranno affrontare i propri sentimenti nell'ultima puntata della stagione 15, stasera su Rai 1 e RaiPlay Stasera su Rai 1 va in onda l'ultima puntata di Don Matteo 15, la fiction con Raoul Bova. L'attesa è al massimo, soprattutto perchè le anticipazioni fornite da una clip in anteprima suggeriscono che Don Massimo potrebbe trovarsi di fronte a un pericolo che mette a rischio la sua vita. Se Maria deve fare una volta per tutte i conti con il passato, Giulia e Diego dovranno probabilmente affrontare i loro sentimenti. La tensione è palpabile sin dai primi minuti, con ogni evento che sembra portare i personaggi verso scelte definitive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Don Matteo 15: nell'ultima puntata il mistero sulla sorte di Don Massimo, stasera su Rai 1

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