Don Matteo 15 | le anticipazioni trama e cast dell’ultima puntata

Stasera, giovedì 19 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la decima e ultima puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. La puntata conclude la trama della serie, con gli attori principali che interpretano i rispettivi ruoli. La stagione ha visto protagonisti la comunità e i personaggi di sempre, chiudendo le vicende narrative in modo definitivo.

Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della decima e ultima puntata, 19 marzo. Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la decima e ultima puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi. Anticipazioni e trama. Per Maria è arrivato il momento di fare i conti con il passato. Quello che scopre è molto più spaventoso di quanto era riuscita ad evincere dai suoi ricordi. La storia d’amore tra Giulia e Diego sembra ormai chiusa per sempre: entrambi sono convinti che le loro diversità siano insormontabili. 🔗 Leggi su Tpi.it

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