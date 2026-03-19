Domani a Catanzaro | l’interrogatorio chiave su Ferraro

Domani alle 9, nel palazzo di giustizia di Catanzaro, si terrà l’interrogatorio di Giuseppe Ferraro, un giovane di 26 anni che si è consegnato ieri alle forze dell’ordine a Cetraro. L’udienza si svolgerà alla presenza dei magistrati incaricati. Ferraro è stato accompagnato in tribunale dalle forze dell’ordine prima dell’inizio dell’interrogatorio.

Domani mattina alle 9, nel palazzo di giustizia di Catanzaro, si svolgerà l’interrogatorio di Giuseppe Ferraro, un giovane di 26 anni che si è consegnato ieri alla stazione dei carabinieri di Cetraro. L’ex latitante, attualmente detenuto al carcere di Vibo Valentia, dovrà rispondere a domande cruciali sulla sua fuga e sui legami con altri soggetti coinvolti nell’operazione Thyrrenum. La giudice per le indagini preliminari Teresa Lidia Gennaro ha fissato questo appuntamento chiave per smontare la rete criminale emergente dalla provincia. A carico dell’indagato pesano accuse gravi: partecipazione a sodalizio criminoso, detenzione di armi ed esplosivi, oltre a reati finanziari come riciclaggio e ricettazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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