Oggi si parla di Stefano De Martino, che ha espresso parole intense riguardo a un momento difficile. In una giornata di marzo, caratterizzata da ricordi di scuola e abbracci sinceri, il dolore si fa più forte quando si pensa a chi non c’è più. Anche in silenzio, tra uno schermo acceso e l’altro, si percepisce il vuoto lasciato dalla perdita.

C’è un giorno, a marzo, che per molti profuma di lavoretti fatti a scuola e abbracci improvvisi. Ma quando quel giorno arriva e la persona a cui vorresti dirlo non c’è più, resta un vuoto che si sente anche nel silenzio di uno schermo acceso. È in quello spazio sospeso, tra ricordi che tornano e parole che sembrano non bastare, che si infilano spesso i social: non per fare rumore, ma per lasciare una traccia. Una frase breve, essenziale, capace di dire ciò che il resto non riesce a contenere. Stefano De Martino, il messaggio per il padre spezza il cuore. Oggi, giovedì 19 marzo 2026, Stefano De Martino ha scelto Instagram per condividere un pensiero dedicato al padre Enrico, scomparso lo scorso gennaio a 61 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Dolore grande per Stefano De Martino: parole forti, proprio oggi

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