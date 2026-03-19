Dopo anni di attese, rinvii e promesse, l’ex Dogana di Avellino si appresta a riaprire le sue porte alla città. Questa mattina si è svolto il taglio del nastro, ma poco dopo la porta è stata di nuovo chiusa. La struttura, che da tempo attendeva interventi di riqualificazione, rimane ora inattiva e senza accesso. La riapertura ufficiale non ha ancora una data definitiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo anni di attese, rinvii e promesse, l’ex Dogana di Avellino si prepara finalmente a riaprire le sue porte alla città. Ma solo per qualche ore e “tagliare il nastro” dopo i lavori di riqualificazione e dopo tornare a chiudere le sue porte. Almeno per il momento. Il bando promosso dal Comune di Avellino e dalla Fondazione con il Sud — soldi veri, messi lì apposta per gestire quella struttura — è andato deserto. Non per mancanza di candidati: i raggruppamenti che si erano fatti avanti erano due. Il Comune li ha chiamati e ha chiesto loro di spostarsi sul Victor Hugo. Loro si sono spostati. E la Dogana è rimasta sola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dogana, bella senz’anima: taglio del nastro e poi porta di nuovo chiusa

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